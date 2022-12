SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora Natalia Rodrigues Belloli, esposa do atacante Raphinha, anunciou que está grávida em post de apoio ao jogador após a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.

Natalia publicou uma "carta aberta para o meu papai", como se fosse o filho do casal quem estivesse escrevendo o texto.

"Vi você, papai, fazendo de tudo por um gol, para comemorar e dividir com todo mundo a imensa alegria da minha chegada em sua vida! Sim, eu, seu sonho. Mesmo tão pequenininho, mamãe faz questão de me falar todos os dias o homem trabalhador, honesto, que não foge da luta que és. Você cresce e evolui em cima da dor, e assim seguimos nós três, papai, curando nossas cicatrizes", escreveu Natalia.

"O orgulho que temos e estamos sentindo de você é imensurável, mas eu sei que o propósito é muito maior! Mamãe não parou de chorar um minuto, eu não sei por quê, se temos que ser muito gratos por termos chegado até aqui. Eu tenho certeza que juntos vamos viver muitas coisas boas!", acrescentou.

A influenciadora não revelou qual o sexo da criança e de quantos meses está grávida.