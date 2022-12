SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar exibiu nas redes sociais conversas que teve com Thiago Silva, Marquinhos e Rodrygo depois da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022.

"Decidi expor (sem a permissão deles) pra verem o quanto queríamos e o quanto estávamos unidos... Essas foram algumas das muitas mensagens que troquei com o grupo. Sentimento de muita tristeza... mas temos que ser mais fortes pra seguir em frente e tenho certeza que com o apoio de todo torcedor voltaremos mais forte. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor! Sou muito orgulhoso de fazer parte dessa seleção. Virei fã de cada um deles!!! Esse grupo sempre estará no meu coração", escreveu o camisa 10.

Neymar, que deixou em aberto o futuro na seleção, dizendo que não tomaria a decisão de cabeça quente, mostra as mensagens de carinho que trocou com os três jogadores que também estiveram no Qatar.

"Queria muito te dar essa Copa. Você, eu e Dani merecíamos demais... Mas Deus tem nosso propósito e sabe de todas as coisas", disse Neymar para Thiago Silva. "Tá mais foda do que imaginei de verdade! Não tô aguentando. Não acredito que nós perdemos", respondeu o zagueiro e capitão do Brasil no Qatar.

Com Marquinhos, o camisa 10 mandou força e tentou consolar o zagueiro pelo pênalti perdido. O defensor do PSG acertou a trave e confirmou a eliminação brasileira. "Passando pra dizer que eu sou teu fã. Um pênalti não vai mudar o que eu penso de você. Tô contigo pra sempre e você sabe. Te amo", disse Neymar. "Obrigado pela mensagem e por pensar em mim, mano, você é fera demais, queria muito que tivesse dado tudo certo, foda pensar que aquele pênalti foi um obstáculo no nosso sonho!", respondeu Marquinhos.

Para Rodrygo, 21, Neymar deu conselhos. Ele elogiou o jogador do Real Madrid e falou para o garoto "desligar" uns dias depois da Copa do Mundo.

No fim, ele brincou dizendo que iria ensinar o "Rayo" a bater pênaltis. Houve muita discussão sobre por que Rodrygo, que parou no goleiro croata, começou batendo. Neymar, batedor oficial do time e que seria o quinto cobrador, não teve oportunidade.

"Tô aqui pra dizer que você é um craque... uma honra poder fazer parte da tua carreira, ouvir você dizer que sou seu ídolo e ver você se tornando um dos craques da história do Brasil", afirmou Neymar. "Obrigado, meu ídolo, por tudo, de coração! Desculpa por qualquer coisa e por adiar seu sonho também, espero que você continue com a gente, pra conquistarmos juntos, claro, se for o melhor pra você!! Tamo junto sempre", respondeu Rodrygo.

Mais cedo, Neymar havia ido às redes sociais para dizer que está sofrendo com a derrota para a Croácia nas quartas de final da Copa. Depois de 1 a 1 na prorrogação, os europeus venceram por 4 a 2 nos pênaltis.

"Em solo brasileiro... Ainda dói muito a derrota, estávamos tão perto, tão perto. Infelizmente ou felizmente eu ainda não aprendi a perder. As derrotas me fortalecem, mas elas me machucam demais e eu ainda não me acostumei com isso. Enfim, temos que seguir em frente... a vida nos faz seguir, mesmo que doa e que o machucado demore a sarar, temos que seguir", escreveu o atacante do PSG.