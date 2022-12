SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia em que desembarcou no Brasil, neste domingo (11), o atacante Neymar postou nos stories do seu Instagram mensagens que trocou por WhatsApp com os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva e o atacante Rodrygo, após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Qatar.

"Decidi expor (sem a permissão deles) para verem o quanto queríamos e o quanto estávamos unidos. Essas foram algumas das muitas mensagens que troquei com o grupo. Sentimento de muita tristeza..., mas temos que ser mais fortes para seguir em frente e tenho certeza que, com o apoio de todo torcedor, voltaremos mais fortes. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor!", publicou Neymar.

Para Marquinhos, que chutou na trave a quarta cobrança brasileira, que deu a vitória por 4 a 2 para os croatas, Neymar postou ser fã do zagueiro e afirmou que "um pênalti não vai mudar o que penso de você". Marquinhos respondeu dizendo que está melhorando pouco a pouco e que conta com o camisa 10 no futuro: "[...] vamos precisar um do outro nas próximas batalhas, te amo demais", finalizou.

Para Rodrygo, Neymar seguiu na mesma linha, dando força e falando para o atacante que já errou muito na sua carreira e que é para ele não desistir nunca. "Siga firme, essas críticas e cobranças vão te fazer forte e tu vai lembrar do que eu te falei... 'Você ainda vai trazer uma Copa para o Brasil'".

No final da conversa, ainda brincou que vai ensinar Rodrygo a bater pênaltis.

Para o capitão Thiago Silva, o camisa 10 lamentou a eliminação e disse que "queria muito te dar essa Copa. Você, eu e o Dani merecíamos demais..." O zagueiro, por outro lado disse ainda não acreditar que haviam perdido e que ainda tem vontade de chorar quando lembra da eliminação.