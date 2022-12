SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O árbitro espanhol Mateu Lahoz, que apitou o duelo entre Argentina e Holanda, não atuará mais na Copa do Mundo do Qatar. A informação é da rádio 'Cope', da Espanha, que afirmou que ele irá regressar ao país depois da polêmica atuação no confronto das quartas de final. O profissional de 45 anos gerou a ira e foi muito criticado por Lionel Messi e demais jogadores argentinos devido às suas decisões no jogo de mata-mata.

Na partida em questão, a Argentina vencia por 2 a 0 até os 37 minutos do segundo tempo, quando sofreu o primeiro gol. O empate veio nos acréscimos, aos 56', fazendo com que o jogo fosse para a prorrogação e, posteriormente, para as penalidades. Na decisão por pênaltis, os argentinos levaram a melhor por 4 a 3. Depois da classificação, o camisa 10 da Albiceleste e o goleiro Emiliano Martínez dispararam contra o árbitro.

As críticas eram sobre o grande tempo de acréscimo concedido pelo juiz no segundo tempo, além de outras reclamações de lances durante a partida. O arqueiro argentino chegou a falar que Lahoz era "o pior árbitro da Copa". Messi, por sua vez, disse que estava "com muita raiva" e reclamou que o espanhol não estava "à altura".

O jornal espanhol 'Marca' afirmou que a Fifa, tecnicamente, aprovou a atuação de Lahoz no duelo Holanda x Argentina. Apesar disso, as polêmicas fizeram com que ficasse inviável para ele apitar algum dos quatro jogos restantes do Mundial do Qatar -semifinais, final e disputa pelo terceiro lugar.

Lahoz é um árbitro conceituado na Europa que costuma apitar partidas da Liga dos Campeões. Ele, inclusive, já chegou a irritar CR7 e afagar Neymar em campo.

Antes do confronto, o árbitro espanhol era apontado como um dos favoritos de Pierluigi Collina, chefe de arbitragem da entidade máxima de futebol, para apitar a grande decisão da Copa.

