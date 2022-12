SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - As ruas do Qatar foram mais uma vez tomadas por torcedores da Argentina nesta segunda-feira (12), um dia antes da semifinal contra a Croácia na Copa do Mundo. Já virou tradição a festa azul e branca na véspera das partidas dos hermanos.

A desta segunda-feira, porém, foi repleta de provocação e zoeira ao Brasil -mais do que o habitual-, por conta da eliminação da seleção nas quartas de final. Cânticos já conhecidos como o "Brasil, decime que se siente" e outro que lembra a conquista da Copa América no Maracanã no ano passado foram berrados pelos argentinos no Souq Waqif, um dos pontos turísticos do Qatar.

Em meio às inúmeras zoeiras, milhares de argentinos presentes na festa fizeram até um minuto de silêncio pela queda do Brasil da Copa.

O duelo da Argentina contra a Croácia será amanhã, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail. O vencedor encara França ou Marrocos na final, marcada para domingo (18).