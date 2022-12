SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Gênero, idade e raça são as características citadas como mais importantes na definição da própria identidade por jovens brasileiros da classe média, segundo estudo encomendado pela rede social Kwai ao Instituto Locomotiva.

O levantamento, realizado no início de setembro, entrevistou cerca de 1.500 brasileiros de todas as regiões do país, com idades entre 16 e 34 anos, e renda familiar per capita entre R$ 534 e R$ 4.556.

A pergunta apresentava algumas opções de categorias e pedia para que a pessoa selecionasse aquelas que são importantes para definir a própria identidade. Gênero foi a opção mais assinalada (58%), seguida por idade (47%) e dimensão racial (41%).

O mesmo questionamento foi feito para 572 brasileiros, da mesma faixa de renda per capita, mas com mais de 35 anos. Neste caso, papel na família (52%) foi a categoria mais assinalada, seguida por gênero (50%) e trabalho/profissão (48%).

Para Paulo Fernandes, diretor de negócios do Kwai nas Américas, há dois aspectos que podem explicar essa diferença. O primeiro que é os mais jovens ainda não tiveram filhos nem formaram famílias, além de não terem se inserido de forma estável no mercado de trabalho. "Por isso, categorias como papel na família e profissão ainda estão em transição para esse segmento."

"O segundo motivo pode indicar que temas como identidade de gênero e identidade racial, que ganharam força no debate público recente, foram apropriados de forma mais intensa como categorias definidoras de identidade por essa geração mais jovem, em comparação aos mais velhos", afirma.

O estudo foi encomendado pelo Kwai como forma de ajudar os parceiros de conteúdo e comerciais a entenderem o papel da plataforma no Brasil. Principal concorrente do TikTok, o aplicativo quer se consagrar como a rede social que mais representa o Brasil em sua diversidade.

Segundo Fernandes, esses dados sobre a importância do gênero e raça para os jovens brasileiros ajudam a rede social a também pensar em conteúdos, já que 46% dos seus usuários estão na faixa entre 25 e 35 anos.

"O Kwai quer ser um ambiente seguro, onde as pessoas possam ser expressar de forma autêntica", diz ele.

A cantora Karol Conká e a vocalista do Paradise Guerrilla, Starlight, se apresentaram, na semana passada, na cerimônia de premiação do Music Video Festival, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. A cantora Rachel Reis levou o prêmio de melhor videoclipe do ano, em votação do júri, por "Lovezinho". O evento é idealizado por Lia Vissotto.

Tags:

Estudo