SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um dos líderes do elenco do Brasil, Casemiro usou as redes sociais no início da noite desta segunda-feira (12), três dias após a eliminação da Copa do Mundo do Qatar, para lamentar a derrota nos pênaltis para a Croácia e agradecer ao técnico Tite, que se despediu do comando da seleção brasileira após a queda.

O volante afirmou que essa foi uma das piores derrotas desde que começou a jogar futebol.

"Já se passaram quase 3 dias, mas a dor permanece. Quis fazer essa postagem com a cabeça mais fria e com um melhor entendimento do que aconteceu, mas ainda é difícil entender pela forma como ficamos fora. De longe essa foi a derrota que mais me trouxe dor em toda a minha carreira", escreveu Casemiro.

Sobre Tite, o camisa 5 disse que o trabalho do treinador foi "fantástico" nos seis anos que esteve à frente da seleção brasileira.

"Agradeço também ao Tite e à comissão técnica que se despede. Vocês fizeram um trabalho fantástico nesses 6 anos e mereciam esse título. Lamento muito que não tenha vindo. Desejo toda a sorte do mundo a vocês nos próximos objetivos", disse Casemiro.

"Já se passaram quase 3 dias, mas a dor permanece. Quis fazer essa postagem com a cabeça mais fria e com um melhor entendimento do que aconteceu, mas ainda é difícil entender pela forma como ficamos fora. De longe essa foi a derrota que mais me trouxe dor em toda a minha carreira.

Imagino que vocês, que torceram muito pra nós, também estejam sentindo uma dor parecida e lamento muito por isso. Nosso maior desejo era trazer esse título de volta ao nosso país, trazer alegria para vocês e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Tudo mesmo. Mas o futebol é assim: por mais que você faça tudo certo não há como controlar o resultado. Já vivi isso algumas vezes tanto a favor quanto contra.

Quero agradecer a todo o apoio de vocês que torceram e nos incentivaram nessa Copa. Obrigado de coração.

Agradeço também ao Tite e à comissão técnica que se despede. Vocês fizeram um trabalho fantástico nesses 6 anos e mereciam esse título. Lamento muito que não tenha vindo. Desejo toda a sorte do mundo a vocês nos próximos objetivos.

Tenho certeza que vamos superar essa dor e seguir em frente ainda mais fortes".