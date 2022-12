- Brasil derrota a Alemanha e avança às quartas do Mundial de Goalball

A seleção brasileira masculina emplacou (12) a quinta vitória seguida no Mundial de Goalball e assegurou a classificação antecipada às quartas de final da competição, em Matosinhos (Portugal). Nesta segunda-feira (12), a equipe levou a melhor sobre a Alemanha, por 13 a 5. Já com a vaga assegurada, os brasileiros voltam à quadra nesta terça (13), às 10h40 (horário de Brasília), contra a Bélgica.As partidas são transmitidas ao vivo na página do YouTube da Kuriakos TV. Confira a programação completa

Comandados pelo técnico Jônatas Castro, os brasileiros seguem firmes em busca do tricampeonato, façanha que até hoje nenhuma outra seleção conseguiu. Além da Alemanha, nesta edição do Mundial o Brasil já superou Argélia, Japão, Turquia e Canadá.

Argentina encara disciplinada Croácia sonhando com final da Copa. "É como aquela velha história do esporte, pegar o embalo. O time está embalado, rodando todo mundo. Quem entra dá conta do recado. Quando eu e o Fábio [Brandolin, auxiliar técnico de Jônatas na seleção] assumimos, era nosso plano não ter três titulares apenas, mas pelo menos cinco. E, hoje, felizmente, temos seis atletas com condições de entrar em qualquer partida. A ideia é montar a estratégia pensando no time adversário, então, temos um time bem versátil, todos com ritmo de jogo e, ao mesmo tempo, conseguimos descansar o grupo como um todo com essas substituições", analisa o treinador, logo após a classificação, em depoimento à Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).

O ala brasileiro Leomon foi o grande hoje (13) em quadra. Autor de cinco gols, ele foi eleito o melhor jogador da partida e posou para a foto oficial ao lado dos companheiros de equipe.Também balançaram a rede André Dantas (quatro vezes), Parazinho (três) e Emerson (um). O Mundial é classificatório para os Jogos Paralímpicos de Paris (2024): tanto o campeão quanto o vice em cada gênero estarão garantidos na principal competição esportiva do planeta.

Seleção feminina perde para Israel

As brasileiras foram superadas por Israel nesta segunda (12), por 8 a 4, e estão praticamente fora das quartas. Em cinco jogos, a seleção feminina só venceu uma vez: goleou Portugal, seleção anfitriã, por 10 a 0. vez A última partida da equipe dirigida pelo técnico Gabriel Goulart está programada para às 7h10 desta terça-feira (13).

