SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Destaque do Flamengo no final da temporada, o lateral esquerdo Ayrton Lucas ficará no Flamengo. O Rubro-Negro conseguiu reduzir os valores pedidos inicialmente pelo Spartak Moscou e chegou a um acordo com os russos pela compra do jogador de 25 anos.

Ayrton Lucas estava emprestado até o fim de 2022 e o preço inicial estipulado para a venda foi de 9,5 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões na cotação atual). No entanto, o Flamengo conseguiu negociar para pagar entre seis milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) e sete milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões). A informação inicial do acordo foi dada pelo "ge" e confirmada pela reportagem.

Restam agora apenas detalhes burocráticos para o lateral esquerdo ser anunciado oficialmente e assinar contrato com o Rubro-Negro por quatro temporadas.

Ayrton Lucas tem disputado posição com o experiente Filipe Luís, que recentemente renovou com o clube e é uma espécie de "guru" do jovem, o orientando e dando conselhos sobre o setor.