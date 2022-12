SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Andres Rueda prometeu de "três a cinco reforços de peso" no Santos. E a promessa deve ser cumprida pela metade: o elenco terá novidades, mas o "peso" ficará para outro momento.

O clube já contratou o zagueiro Messias e o atacante Mendoza, ex-Ceará, o lateral-direito João Lucas, do Cuiabá, e está otimista por Dodi, ex-Fluminense e atualmente no Kashiwa Reyson (JAP).

Os quatro atletas foram aprovados pelo técnico Odair Hellmann, pelo coordenador esportivo Falcão e também pelo departamento de inteligência do clube, mas não são "reforços de peso", como disse Rueda inicialmente. Depois, em reunião do Conselho Deliberativo, ele recuou.

"Nosso jogador de peso é diferente do jogador de peso de Flamengo e Palmeiras. Nosso patamar é diferente, mas agora temos um patamar, coisa que nem isso tínhamos", falou.

Antes do quarteto, o Santos buscou jogadores de maior renome, como o lateral-direito Rodinei (ex-Flamengo e agora no Olympiacos-GRE) e os meio-campistas Edenilson (Internacional), Diego Pituca (Kashima Antlers-JAP) e Jean Lucas (Monaco-FRA). As negociações não avançaram.

O Santos fechou com Messias, João Lucas e Mendoza, quer assinar com Dodi e ainda busca outro meio-campista. A prioridade de Odair Hellmann é ter atletas de imposição física e técnica, com a capacidade de defender e apoiar com a mesma qualidade.

Uma solução caseira pode ser Alison, que estava no Al-Hazem, da Arábia Saudita. Ele se recupera de cirurgia no joelho no CT Rei Pelé e deve ficar à disposição entre janeiro e fevereiro. Ele viria como opção a Rodrigo Fernández e Vinicius Balieiro para a vaga de primeiro volante.

Até o momento, o Santos não avançou pela contratação de um armador. Como o UOL Esporte antecipou, Odair testará Soteldo na função. Uma alternativa é jogar com um volante de marcação e dois de saída de bola.

A reapresentação do elenco está marcada para esta quarta-feira (14), no CT Rei Pelé.