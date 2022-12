MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou Vítor Pereira como novo técnico do time nesta terça-feira (13). Ele já tinha o nome especulado no clube desde novembro, quando foi confirmada a saída de Dorival Júnior.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o técnico Vítor Pereira para comandar o elenco profissional em 2023", declarou o clube nas redes sociais.

O português se despediu do Corinthians fazendo e recebendo juras de amor. O presidente do clube, Duilio Monteiro Alves, chamou o treinador de amigo e irmão. "A gente põe um ponto final na temporada de 2022 que, para mim, foi boa. Depois de muitos anos, o Corinthians brigou lá em cima, chegou a uma final de Copa do Brasil, permaneceu o Campeonato Brasileiro inteiro entre os quatro e estamos na Libertadores do ano que vem com uma vaga direta", avaliou.

Pereira tinha contrato até o fim do ano e decidiu não seguir no clube. O técnico chegou a indicar que queria a renovação, mas que essa decisão dependeria também de questões familiares.

A dúvida sobre a permanência de Pereira vinha se arrastando por alguns meses. A sogra dele passa por problemas de saúde, motivo que manteve a esposa e os filhos do treinador morando em Portugal.

"Eu me sinto muito triste, queria muito continuar esse projeto, mas não tem hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum, não vou para canto nenhum, eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está vivendo na minha casa. Por isso tenho que voltar para lá", disse Vítor Pereira, em entrevista à ESPN.

O treinador chegou ao Corinthians em março e comandou a equipe em 63 jogos, com 29 vitórias, 16 empates e 18 derrotas. No período, o time foi vice-campeão da Copa do Brasil, chegou à semifinal do Paulista e às quartas de final da Libertadores, e terminou o Brasileiro no quarto lugar.

Já o técnico Dorival Júnior anunciou no dia 25 de novembro sua despedida do Flamengo, 11 dias depois de Pereira não renovar com o Corinthians.

Segundo Dorival, "a diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria de uma mudança".

Dorival contou que, em conversa com a diretoria do clube, informou que pretendia dedicar-se em 2023 à agremiação. Segundo ele, a questão financeira não seria um problema para a renovação. "Como nunca foi, em clube nenhum que estive", destacou.

Em sua terceira passagem pela Gávea, o comandante foi o principal responsável por resgatar a confiança dos atletas depois de um início de temporada ruim, que resultou na demissão do português Paulo Souza, em julho, quando o time ocupava apenas a 14ª posição do Brasileiro. Ele também havia sido derrotado nas decisões do Estadual e da Supercopa do Brasil.