MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Raphinha usou suas redes sociais para falar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. O jogador, que foi utilizado durante toda a campanha e titular em quatro dos cinco jogos, disse que ainda está triste e frustrado por ter o sonho interrompido.

"O desejo de conquista era muito forte, muito grande, mas foi interrompido de maneira inesperada e muito dolorosa. Ainda será necessário algum tempo para esfriar a cabeça e tentar entender todos os sentimentos das últimas semanas. Da alegria pela realização do sonho de menino à frustração de ter nosso objetivo interrompido, ainda dói, e dói muito", escreveu ele.

Em números, o desempenho de Raphinha foi abaixo da expectativa. Ele passou em branco em gols e assistências, embora tenha produzido jogadas importantes pelo lado direito do ataque. Contra a Croácia, assim como em outras partidas, foi substituído por Antony. No jogo contra Camarões, ele ficou no banco de reservas, mas entrou no decorrer da partida.

A seleção brasileira venceu três jogos, empatou um (no qual foi eliminado nos pênaltis) e sofreu uma derrota.

Confira o texto completo:

"Bom, depois de alguns dias pensando no que eu poderia escrever, confesso que me faltam palavras nesse momento.

Vestir e defender a camisa mais pesada do futebol mundial é uma dádiva. Representar a seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo, um sonho.

O desejo de conquista era muito forte, muito grande, mas foi interrompido de maneira inesperada e muito dolorosa. Ainda será necessário algum tempo, para esfriar a cabeça e tentar entender todos os sentimentos das últimas semanas. Da alegria pela realização do sonho de menino à frustração de ter nosso objetivo interrompido, ainda dói, e dói muito.

Porém a tristeza vai passar, pode demorar, mas a gratidão por ter feito parte desse grupo será eterna e inesquecível.

Obrigado a cada um que se comprometeu totalmente, trabalhou incansavelmente e esteve unido em cada vitória e também quando as coisas não deram certo.

O orgulho permanece, assim como a meta de colocar mais uma estrela no nosso peito continua. Muito obrigado a todos os que torceram pela gente e continuem sonhando conosco!"