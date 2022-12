SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A segunda-feira (12) foi mais um dia sem partidas na Copa do Mundo. Para diminuir a saudade do futebol no Qatar, a Fifa organizou um amistoso com participação de lendas do esporte. A partida teve como árbitro uma pessoa que não tem experiência no cargo: Gianni Infantino, o presidente da entidade máxima do futebol.

O suíço apitou cerca de dez minutos do amistoso no Estádio Al Thumama, um dos oito locais que receberam partidas da Copa do Mundo. Ídolos do futebol estiveram presentes, como Roberto Carlos, Cafu, Deco, Clarence Seedorf, Alessandro Del Piero e Javier Zanetti.

Além dos ex-atletas, jogaram no Estádio Al Thumama 24 trabalhadores que atuaram na construção da estrutura para o torneio, em arenas ou centros de treinamento. Mais de 5.400 pessoas assistiram ao amistoso. A organização não cobrou ingressos.

Apesar do clima amistoso, Gianni Infantino precisou trabalhar no apito. Ou melhor, o suíço arrumou trabalho. O presidente da Fifa iniciou uma suposta briga com Del Piero e deu cartão amarelo ao italiano. Depois disso, o cartola deixou o gramado e acompanhou o amistoso fora das quatro linhas.

A partida foi disputada em dois tempos de 20 minutos. O time amarelo venceu por 2 a 0, com gols de Del Piero e Nuno Gomes. Além deles, estavam na equipe nomes como Marco Materazzi, Michael Essien, Youri Djorkaeff e Clarence Seedorf. Roberto Carlos foi o técnico.