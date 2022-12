SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A lesão do atacante Gabriel Jesus durante a Copa do Mundo pode influenciar diretamente as perspectivas do volante Danilo do Palmeiras para a próxima temporada. Segundo o site inglês The Mirror, os Gunners mudaram o foco da próxima janela de transferências para encontrar um substituto para o centroavante, que deve ficar afastado pelos próximos meses após operar o joelho direito.

O volante era um desejo da diretoria do clube londrino para disputar posição com o ganês Thomas Partey. Agora o time de Mikel Arteta deve voltar as atenções para o também brasileiro Matheus Cunha, pouco utilizado no Atlético de Madrid. O atacante foi sondado pelo Wolverhampton, também da Premier League, e dificilmente continuará no futebol espanhol nessa próxima metade de temporada.

Havia rumores de que o Arsenal poderia desembolsar 26 milhões de libras para levar o meio-campista de 21 anos do Verdão. Apesar da "boa notícia" para o torcedor palestrino, outros clubes também monitoram o jovem e uma proposta ainda pode chegar nas próximas semanas. Ao UOL Esporte, no final de novembro, o volante destacou que está pronto para jogar no Velho Continente ou em qualquer lugar do mundo.

"Eu me vejo maduro para poder jogar qualquer competição no mundo, estou pronto", disse o atleta.

Gabriel Jesus, assim como Danilo, é cria das categorias de base do Palmeiras e possui forte ligação com o clube da Barra Funda. Pelo Verdão foram dois títulos conquistados antes de se transferir para o futebol europeu: a Copa do Brasil, em 2015, e o Campeonato Brasileiro, em 2016.