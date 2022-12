SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Chelsea pode ajudar Marrocos a vencer a Copa do Mundo, pelo menos no que depender de uma meme que viralizou nas redes sociais. Semifinalista do Mundial do Qatar, a seleção marroquina conta com Hakim Ziyech, atual jogador dos Blues, e justamente ele pode ser a 'causa' de um título que seria histórico.

O alvoroço todo nas redes sociais envolvendo Ziyech, Chelsea e Marrocos pode ser explicado: nas últimas três edições, um jogador que foi campeão da Copa do Mundo vestia no Chelsea a camisa com os dois últimos dígitos do ano em que era realizado o Mundial.

Tudo começou em 2010. Juan Mata vestia a 10 dos Blues e acabou se consagrando campeão do mundo com a Espanha na Copa do Mundo realizada na África do Sul. Quatro anos mais tarde, Schürrle era o camisa 14 do time londrino no ano em que venceu o Mundial com a Alemanha. Por fim, em 2018, Giroud ajudou a França a conquistar o torneio pela segunda vez na história sendo o número 18 do Chelsea.

Agora, em 2022, essa história pode ganhar mais um capítulo. Ziyech é o atual camisa 22 do Chelsea e é uma das principais estrelas da seleção marroquina que chegou às semifinais do torneio. Titular em todos os jogos de Marrocos, o meia-atacante tem um gol marcado na competição.

Nesta Copa do Mundo, Marrocos já alcançou um feito histórico. A seleção comandada por Walid Regragui se tornou a primeira equipe africana a conseguir uma vaga nas semifinais. Antes, Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010) detinham o posto por terem alcançado as quartas de final.

Buscando uma final inédita para o continente, Marrocos enfrenta a França amanhã (13), às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt.