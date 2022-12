SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O confronto entre Argentina e Croácia, às 16h desta terça-feira (13), é a quinta oportunidade do time alviceleste de disputar semifinais de Copa do Mundo. Nas últimas quatro ocasiões --1930, 1986, 1990 e 2014-- os hermanos passaram para a final.

Em 1930, na primeira edição de Copas, golearam os Estados Unidos por 6 a 1. Na final, acabaram derrotados pelos vizinhos uruguaios, que conquistaram o primeiro título da história do torneio com uma vitória por 4 a 2.

Os argentinos só voltaram às semis cinquenta e seis anos depois, na Copa do Mundo de 1986. Quando foram campeões pela primeira vez, em 1978, o torneio não teve semifinais, mas duas fases de grupos. Na segunda fase, os primeiros colocados do grupo A e B --Argentina e Holanda-- disputaram a final.

Assim, a segunda oportunidade foi 1986. Na ocasião, derrotaram a Bélgica por 2 a 0, com dois gols de Maradona. O time celeste avançou para enfrentar a Alemanha de Matthaus e conquistar seu bicampeonato com uma vitória por 3 a 2 na final.

Na edição seguinte, em 1990, a Argentina encarou a Itália nas semis, depois de derrubar o Brasil nas oitavas e a Iugoslávia nas quartas. O duelo terminou empatado e foi para as penalidades -- na disputa, argentinos venceram italianos por 4 a 3. Classificados, reencontraram os alemães na final, mas desta vez perderam o título, selado por um gol de pênalti de Andreas Brehme a poucos minutos do fim.

A quarta semifinal da Argentina foi disputada no Brasil, na Copa de 2014. Na Arena Corinthians, hermanos fizeram uma partida parelha contra a Holanda de van Gaal --derrotado nas quartas na atual edição pelos próprios argentinos. O jogo terminou no 0 a 0, e a vaga foi decidida nos pênaltis. Na disputa, brilhou o goleiro Romero, que defendeu duas cobranças, de Sneijder e Vlaar.

A final foi a terceira entre argentinos e alemães. Com um gol de Mario Gotze no segundo tempo da prorrogação, após um 0 a 0 morno no tempo normal, a Alemanha sagrou-se tetracampeã mundial no Maracanã.

Agora, a Scaloneta --batizada assim em homenagem ao atual técnico, Lionel Scaloni-- tenta manter a invencibilidade nas semifinais contra a Croácia, que derrubou o Brasil nos pênaltis nas quartas de final.