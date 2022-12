SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Flamengo já tem um acordo com Vítor Pereira, mas o clube se protege de todas as formas para evitar eventuais imbróglios jurídicos por conta da chegada de seu novo técnico.

As partes já têm um acerto contratual de um ano, porém o clube tratou a contratação como um acordo encaminhado. O português tem contrato com o Corinthians até o final do ano e o Fla optou pela cautela para não dar margem a desdobramentos jurídicos. Pesa ainda o fato de Dorival Jr. também estar vinculado ao Rubro-negro até o dia 31 de dezembro.

O contrato de Vítor com o clube carioca será válido por um ano e a tendência é que sequer haja um anúncio formal. Com o comunicado de hoje, os rubro-negros entendem já terem passado a mensagem necessária.

O treinador português tem desfrutado de boa parte de suas férias no Brasil. Ele passou alguns dias no litoral da Bahia, onde se reuniu com o vice de futebol, Marcos Braz, e também foi visto em Paraty, na região da Costa Verde do Rio de Janeiro, onde posou para fotos com torcedores do Flamengo e estes arquivos viralizaram nas redes sociais.