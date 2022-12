SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Lionel Messi preparou uma homenagem para a mulher e os filhos na semifinal da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O craque da Argentina utilizará chuteiras personalizadas com os nomes dos quatro membros de sua família no duelo contra a Croácia (veja abaixo).

Messi e Antonela Rocuzzo se conhecem desde a infância e estão juntos há 15 anos, mas só oficializaram o casamento em 2017. O casal tem três filhos: Thiago (10), Mateo (7) e Ciro (4).

O atacante de 35 anos sonha em levar a seleção argentina para a final mais uma vez (foram vice em 2014) e conquistar o título mundial -taça que falta para a extensa galeria de Messi. A Albiceleste é bicampeã do mundo (1978 e 1986), mas não vence uma Copa há 36 anos.

A Argentina chegou até a semifinal após terminar na liderança do Grupo C. A seleção sul-americana até tropeçou na sua estreia, diante da Arábia Saudita, mas depois retomou o caminho da vitória sobre México e Polônia. No mata-mata, a equipe comandada por Lionel Scaloni superou a Austrália, nas oitavas, e a Holanda, nas quartas.

Já a Croácia, que terminou em segundo no Grupo F, eliminou o Japão e o Brasil, respectivamente, nas fases eliminatórias. Ambos os triunfos foram nas decisões por pênaltis.

O duelo de hoje será realizado no Estádio Lusail, em Doha. A partida está amrcada para iniciar às 16h (de Brasília).