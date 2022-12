RIO DE JANEIRO, RJ (UOL - FOLHAPRESS) - O ataque hacker sofrido nesta segunda-feira (12) por Everton Ribeiro, Rodinei e Diego Ribas teve como alvo principal a "Ocean", agência de marketing que gerencia as redes sociais do trio. CEO da empresa, Rafael Cotta confirmou a situação em depoimento dado em seu perfil no Instagram.

"Para quem não sabe, durante a noite, madrugada, um hacker invadiu as contas do Everton Ribeiro, do Rodinei e do Diego. Inclusive a do Diego ele colocou aqui que ele era jogador do Vasco. E fez outras postagens que eu não vou ficar aqui dando atenção", disse Cotta, prosseguindo:

"E ele conseguiu essa invasão porque roubou o meu 'registro.br'. Na verdade ele roubou minha conta do 'registro.br', que é onde se registram todos os sites '.com.br' do Brasil. Ele conseguiu entrar na minha conta".

Em seguida, o CEO da agência reclamou da falta de um suporte 24 horas da empresa de registros, o que dificultou o solucionamento rápido do problema.

"O suporte, pasmem, do 'registro.br', só funciona até às 17h. Então, casos como esse, ficam sem solução depois das 17h", lamentou.

Cotta detalhou o que o hacker fez até conseguir ter acesso aos perfis de Everton Ribeiro, Rodinei e Diego Ribas.

"Esse hacker se aproveitou, entrou nessa madrugada, conseguiu invadir alguns perfis com facilidade, porque aí tendo o 'oceandigital.com.br', que é o meu domínio, ele teve acesso a todas essas contas, todos os emails, e ele não precisou nem invadir a conta. Só precisou reestartar o processo no email, recuperar a senha e aí ele conseguiu entrar com facilidade, fez tudo o que vocês viram aí durante a madrugada. Se promoveu, colocou discórdia e tudo mais, gerando um monte de fake news", disse, complementando:

"É claro que a situação, para quem não estava acompanhando, foi divertida, mas para mim, que estava vivendo esse problema, foi muito grave, muito difícil, porque fiquei até 5 horas da manhã tentando resolver. Acordei hoje às 7h e pouca. O problema foi resolvido às 9h da manhã, finalmente consegui resgatar o acesso. Ainda não está normalizado, estamos normalizando, mas as contas estão seguras".

Por fim, Rafael Cotta informou que tomará as medidas legais sobre o ocorrido:

"A gente vai tomar as medidas cabíveis para que esse tipo de coisa não se repita e para que a empresa aprenda que é mais barato ter um suporte 24 horas, nem que seja uma pessoa para resolver problemas urgentes e graves como esse".

Além de Everton Ribeiro, Rodinei e Diego Ribas, outro que teve a conta invadida foi o meia argentino Federico Mancuello, que atuou no Flamengo entre 2016 e 2017, e que também tinha a conta administrada pela "Ocean". O jogador, atualmente, defende o Puebla, do México.

Durante o período em que as contas do trio ficaram sob o domínio hacker, muitas das postagens citaram o Vasco, rival do Flamengo. Algumas delas insinuavam, por exemplo, que Ribas agora seria jogador do clube de São Januário.

Hoje pela manhã, porém, o ex-meia - que se aposentou recentemente e estava como comentarista da TV Globo na Copa do Mundo -fez a primeira postagem já com a conta recuperada, reforçando seu amor pelo Flamengo.

"Pode roubar minha senha, mas jamais vai roubar meu coração! Flamengo até morrer!", disse na publicação.