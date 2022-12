SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Grêmio divulgou na tarde desta terça-feira (13) que Lucas Leiva foi afastado da pré-temporada do time por ter apresentado alteração em seu ritmo cardíaco.

De acordo com o comunicado divulgado pelo departamento médico do Tricolor, o volante de 35 anos vai passar por exames complementares para avaliação.

Contratado em julho deste ano pelo clube gaúcho, Lucas Leiva jogou 18 partidas na disputa da Série B. O camisa 15 marcou três gols na competição. Leiva assinou contrato com o Grêmio até dezembro de 2023.

Confira o comunicado do Grêmio:

O Departamento Médico do Grêmio comunica que o atleta Lucas Leiva apresentou, nos exames de rotina da pré-temporada, um quadro de alteração do ritmo cardíaco sendo, por consequência, afastado de atividades físicas até a conclusão de exames complementares e tratamento do quadro.