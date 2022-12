SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Procuradoria Geral do Município, cobra de Ronaldo Fenômeno dívidas que, somadas, passam dos R$ 100 mil. Elas referentes ao IPTU em atraso de dois imóveis na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. As ações foram apresentadas dias atrás.

Em um processo relacionado a uma sala comercial na Avenida das Américas, 3434, a cobrança é de R$ 72.718,34. Na ação sobre um apartamento na Avenida Grande Canal, 2255, o déficit é de 33.946,41. A informação sobre a movimentação foi publicada, primeiramente, pelo "O Globo" e confirmada pelo UOL Esporte.

Em ambos os casos, "requer o Município a citação por carta do devedor, para pagar a dívida integral em cinco dias ou garantir o juízo, bem como a fixação da verba honorária em 10% sobre o montante da execução apurado ao final". Caso não ocorra o pagamento e nem garantia da execução, há o pedido para que seja realizada a penhora dos valores para que a dívida seja quitada.

O ex-jogador, atualmente, é empresário e dono, por exemplo, do Real Valladolid, da Espanha, e do Cruzeiro, do qual tem 90% das ações da SAF.

Em nota, a Procuradoria do Município "confirma a existência de débitos de IPTU inscritos em dívida ativa em nome de Ronaldo Luis Nazário de Lima" e aponta que "o montante, cobrado por meio de execuções fiscais, pode ser consultado no site do Tribunal de Justiça do Rio".