SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - 38 minutos do primeiro tempo, com um a zero no placar, a Argentina sai em contra ataque rápido e guarda o segundo gol, nesta terça-feira (13), com Julián Álvarez. Mas teve quem não conseguiu assistir os hermanos ampliarem o placar contra os croatas. Isso porque o segundo assistente da partida, Alessandro Giallatini, se empolgou com a jogada e começou a correr em direção ao centro do gramado do estádio Lusail.

A cena foi gravada por um torcedor presente no estádio da primeira semifinal, que confessou na legenda que perdeu o lance do gol. No lance, após bate-rebate na zaga croata, Julián Álvarez marcou o segundo gol argentino no jogo.