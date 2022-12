SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto a Croácia encarava a Argentina pela semifinal da Copa do Qatar nesta terça (13), muitos brasileiros lamentavam, nas redes, a eliminação do Brasil. Quatro dias depois da derrota nos pênaltis para a seleção croata, o clima ainda é inconsolável entre internautas, que não se conformam com o adiamento do hexa e o fim do sonho de clássico sul-americano no torneio.

"Hoje teria Brasil?. todo mundo ia ta acordando feliz?. era só 4 minutos?.", afirma um internauta, se referindo ao tempo que faltava para o Brasil segurar o resultado. "Uma hora dessas estava todo mundo largando [o trabalho] e indo para o bar ou para casa assistir Brasil x Argentina", conta outro.

Até o Galvão concorda. "Bora pro jogo! Era pra ser Brasil x Argentina! Mas fazer o quê!", escreveu no Twitter.

No momento do gol de empate, o Brasil tinha seis jogadores no ataque e se deixou vulnerável. Vai demorar para que o erro seja esquecido ou perdoado.