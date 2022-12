SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - A tensão era tão grande que as narrações do Argentina x Croácia, nesta terça-feira (13), estava tranquila nas principais rádios e TVs de Buenos Aires. Os dois gols no final do primeiro tempo, porém, geraram uma catarse que vai durar todos os dias e todas as noites até a decisão da Copa do Mundo às 12h (de Brasília) do próximo domingo (18).

Um dos mais eufóricos, para variar, era o locutor Leonardo Gentili, da Rádio La Red, a líder do esporte entre os portenhos. Conhecido como "poeta do microfone" por usar várias citações de escritores do país, ele se descompensou com o segundo gol, de Julián Álvarez, dizendo, aos prantos, que amava o atacante, que ele era o "seu lindo Julián".

Antes, no gol de pênalti de Lionel Messi, ele detonou os polêmicos editoriais dos jornais "Clarín" e "La Nación", que criticaram a "vulgaridade" de Messi depois das brigas com os holandeses nas quartas de final.

Em vez de narrar, cantarNo final do jogo, ele simplesmente deixou de narrar a partida para cantar o "hino" nos torcedores argentinos no Qatar, o "Muchachos", com a voz claramente contendo as lágrimas.

Choro também se ouviu na Rádio D Sports, uma novidade nesta Copa do Mundo.

O locutor Sebastián "Pollo" Vignolo berrou mais que de costume na narração do terceiro gol: "Invertemos! Invertemos os 3 a 0 de 2018! A vingança é um prato que se come frio", antes de finalizar com o seu característico "Vamos Argentina, caralho!", exaltação repetida por nove entre dez argentinos nesta que é uma das maiores tardes de glória do futebol no país em todos os tempos.

Julián, o novo Mario KempesMais comedido, o veterano comentarista Enrique Macaya Márquez, na própria D Sports, analisava com precisão: "Julián Álvarez me lembra Mario Kempes. Um exemplo de técnica e raça. É uma maravilha que ele seja tão bom, mesmo sendo tão jovem".

Nas TVs, o descontrole e o choro também marcaram a narração de Rodolfo de Paoli no canal TyC Sports. Ele é treinador de futebol profissional e deu um toque de extrema paixão nos minutos finais, dizendo, com a voz esganiçada: "Não consigo ver o que acontece em campo porque só tenho olhos para os argentinos nas arquibancadas. O mundo conhece a nossa paixão. O mundo sabe a delícia que é ser argentino", repetia.

Muito eufórico, o ex-goleiro Sergio Goycochea, que se dividiu entre a apresentação oficial da Fifa no estádio Lusail e participações na TV Pública, foi certeiro ao elogiar Messi:

"Ele está maduro e brilha como um garoto. E conta com jovens brilhantes ao seu lado. MacAllister, Enzo Fernández e Julián Fernández são três das maiores revelações do futebol argentino nos últimos tempos".