SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Favorita na semifinal da Copa do Qatar contra Marrocos, a França irá a campo com dois desfalques no estádio Al Bayt, em Al Khor.

Devido a quadros de enfermidade, o treinador Didier Deschamps não pôde escalar o volante Rabiot nem o zagueiro Upamecano, que não haviam treinado na véspera da partida.

Rabiot, gripado, não foi relacionado nem para o banco de reservas. Upamecano, que também teve um quadro viral, está entre os suplentes franceses.

Sem os dois, Deschamps escalou Konaté na zaga, ao lado de Varane, e Fofana no meio-campo, formando a dupla de contenção com Tchouaméni.