SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Adriano Imperador postou uma foto com Micaela Mesquita dias depois de o casal se separar.

"Amo você, espero que a gente tenha força de passar todas as barreiras juntos para ser feliz", escreveu o ex-jogador.

Adriano se separou da cabeleireira Micaela Mesquita exatamente 24 dias depois de assinar os papéis do casamento civil. À época, a informação foi publicada pelo jornal Extra.

Uma fonte disse ao portal de notícias carioca que Adriano foi visitar amigos na Vila Cruzeiro, onde foi criado na zona norte do Rio de Janeiro, para acompanhar a Copa do Mundo 2022. Ele só teria voltado para casa dois dias depois e, com isso, Micaela não aceitou o pedido de desculpas e terminou o relacionamento.