SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Santos avalia a necessidade de contratar um centroavante no mercado da bola. O Peixe tem apenas Marcos Leonardo e Rwan à disposição. Bryan Angulo negocia a rescisão do contrato.

Marcos Leonardo foi convocado pela seleção brasileira sub-20 e perderá rodadas do Campeonato Paulista. Sem o camisa 9 nessa e em outras possíveis listas do time olímpico, o Santos só teria Rwan.

Uma alternativa é Deivid Washington, do sub-20. O atacante é visto como futuro craque, mas tem apenas 17 anos e deve ser titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro.

O Peixe poderia ter Raniel como "opção caseira" depois do empréstimo ao Vasco, mas o atleta de 26 anos, a princípio, não anima a comissão técnica de Odair Hellmann. Essa avaliação pode mudar com o desempenho nos treinamentos de pré-temporada. Felippe Cardoso, de volta depois de duas temporadas no Vegalta Sendai (JAP), não será reintegrado.

Diante desse contexto, o Santos pode buscar um centroavante no mercado. O Peixe não tem pressa e espera pelos primeiros treinos de Odair para saber se de fato há essa necessidade.

O Santos já contratou o zagueiro Messias, o lateral-direito João Lucas, o volante Dodi e o atacante Mendoza para 2023.