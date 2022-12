SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Uma cena inusitada marcou o aquecimento dos jogadores para França x Marrocos, pela semifinal da Copa do Mundo 2022, nesta quarta-feira (14). O astro Mbappé acertou uma bolada em um torcedor, que ficou grogue e recebeu um pedido de desculpas do camisa 10.

"Momento inusitado: Mbappe acertou um chute na torcida durante o aquecimento. A bola acabou pegando num torcedor francês. O craque foi lá se desculpar e o torcedor, ao perceber que o ídolo estava vindo, deu uma bela valorizada", escreveu a Fifa nas redes sociais.

Na transmissão oficial, não é possível ver o momento em que o chute acerta o torcedor. As câmeras pegaram apenas a ação do astro do Paris Saint-Germain pedindo desculpas para o rapaz.

A França tem dois desfalques para enfrentar Marrocos. Dayot Upamecano e Adrien Rabiot estão com sintomas gripais, como dor de garganta, febre, tosse contínua e sensação de cansaço extremo, e foram poupados. Konaté e Fofana serão os substitutos para o jogo que vale uma vaga na decisão.