SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Gil do Vigor pode integrar a diretoria do Sport no próximo biênio. Ele integra a chapa "Sport do Futuro", que concorre às eleições do clube para o mandato de 2023 e 2024, e, em caso de vitória, fará parte da vice-presidência de inclusão e diversidade. O pleito também conta com a chapa Lealdade ao Sport, encabeçada pelo candidato Luciano Bivar.

O economista e ex-BBB ocupará um cargo de direção no departamento, que foi criado pela atual gestão, encabeçada por Yuri Romão, que é o candidato pelo grupo da situação.

"Fiquei muito feliz com o convite e não pensei duas vezes para aceitar. Sou torcedor do Sport e estou bastante empolgado para agregar ao time do meu coração em uma temática tão importante, que é a inclusão, o respeito a todos e o combate ao preconceito. O Sport é muito grande e tem um enorme potencial mobilizador", afirmou Gil.

A vice-presidência de inclusão e diversidade é liderada por Roberta Negrini e tem realizado ações no combate às intolerâncias.

"É uma pena a hipótese de retrocedermos diante dos avanços que tivemos. Um Clube feito o Sport não pode deixar de ter políticas de agendas exclusivas voltadas para esses temas. Nossa proposta de trabalho para 2023 está desenhada e pronta para ser colocada em prática. Queremos que o Sport seja referência no enfrentamento às intolerâncias e ao preconceito", afirmou Roberta.

Gil do Vigor ficou famoso em todo o país após a participação na edição de 2021 do Big Brother Brasil, da TV Globo. Em maio do ano passado ele, que é torcedor do Leão, foi vítima de um ataque homofóbico por um conselheiro do clube.

Ele havia sido convidado pela diretoria a conhecer a Ilha do Retiro e a loja do clube. Lá, posou para fotos, deu entrevista e fez a famosa coreografia "tchaki tchaki". O vídeo da visita gerou pouco mais de 1,2 milhão de visualizações nas redes sociais do clube.

À época, mensagens atribuídas a Flávio Koury, conselheiro do clube, mostraram uma revolta contra a clássica coreografia. Por causa da atitude de Koury, o deputado Romero Albuquerque solicitou a expulsão do conselheiro do Sport e também uma reunião extraordinária para tratar sobre o assunto.