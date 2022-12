SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lateral francês Theo Hernández se esticou todo para acertar a bola e inaugurou o placar logo aos quatro minutos da partida contra a seleção de Marrocos, pela semifinal da Copa do Mundo de 2022. O gol da França no duelo foi o terceiro mais rápido do Mundial do Qatar.

O canadense Alphonso Davies lidera o ranking com seu tento marcado diante da Croácia, pela segunda rodada do Grupo F, com apenas 69 segundos de jogo (1 minuto e 9 segundos). O segundo lugar fica com o marroquino Hakim Ziyech, em campo no confronto, que balançou a rede do Canadá aos 3 minutos e 31 segundos.

O português Horta, com seu tento aos 4 minutos e 53 segundos diante da Coreia do Sul, vem logo atrás do jogador francês, em quarto. O holandês Cody Gakpo, que furou a defesa equatoriana aos 5 minutos e 3 segundos, completa o top 5 da lista.

O tento de Hernández também foi o mais rápido de uma semifinal de Copa do Mundo desde 1958, quando o brasileiro Vavá marcou aos 2 minutos no duelo contra a França na campanha do primeiro título mundial do Brasil.

O gol logo no início vai dando vantagem para a seleção francesa no duelo. Se confirmar a vitória, a França irá enfrentar a Argentina na final da Copa do Qatar, que será disputada no próximo domingo (18), às 12h (de Brasília).

Gols mais rápidos da Copa do Qatar:

Alphonso Davies (Canadá): 1 minuto e 7 segundos -- contra a Croácia

Hakim Ziyech (Marrocos) - 3 minutos e 31 segundos -- contra o Canadá

Theo Hernández (França) : 4 minutos e 39 segundos -- contra Marrocos

Horta (Portugal): 4 minutos e 53 segundos -- contra a Coreia do Sul

Cody Gakpo (Holanda): 5 minutos e 3 segundos -- contra Equador