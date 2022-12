SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O Santos se reapresentou nesta quarta-feira (14), no CT Rei Pelé, para iniciar a pré-temporada sob o comando do novo treinador Odair Hellmann. A grande novidade foi a presença do zagueiro Messias e do volante Dodi, novos reforços.

Felipe Jonatan foi a única ausência. O lateral já havia avisado com antecedência ao clube que faltaria para ver seu filho nascer.

Já os jogadores João Lucas e Mendoza estão realizando exames médicos para serem liberados para a reapresentação. A previsão é de que amanhã (15) eles já sejam integrados ao grupo.

Outras novidades foram os retornos do atacante Raniel e do meia Pirani, emprestados para Vasco e Cuiabá, respectivamente. Os Meninos da Vila Miguelito, Ivonei, Cadu, Pedrinho Scaramussa e Derick, campeões paulistas sub-20, também se apresentaram para os treinos na pré-temporada.

Antes de uma atividade leve, o técnico Odair Hellmann conversou com os jogadores e os motivos para a temporada. "O Santos é muito grande. Os profissionais que não estão aqui querem estar, e os que estão têm que dar a vida para continuar aqui. Estar no Santos é motivo de honra, de orgulho e de muita responsabilidade. Nós, jogadores, comissão técnica e todos que trabalham aqui dentro, estamos iniciando hoje um trabalho e vamos buscar representar essa camisa, pois esse clube e essa torcida merecem", disse.

Após a reunião, os atletas fizeram avaliações fisiológicas com acompanhamento do departamento médico. Na sequência, o elenco foi dividido em dois grupos. Uma parte fez testes isocinético e saltos na academia, e o restante fez trabalho leve no gramado.

O elenco seguirá com as avaliações cardiológicas, físicas, clínicas e fisiológicas nesta quinta-feira (15). O Peixe terá um mês de pré-temporada antes do primeiro compromisso de 2023. A equipe santista estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro contra o Mirassol, na Vila Belmiro, ainda sem horário definido.