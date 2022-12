SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O cadarço da chuteira de Mbappé rasgou após uma dividida com Amrabat na partida entre França e Marrocos, nesta quarta-feira (14), no estádio Al Bayt, pela semifinal da Copa do Mundo do Qatar.

Patrocinado pela Nike, o camisa 10 dos Bleus usa uma Zoom Mercurial Superfly 9 Elite Campo dourada, que no site da fornecedora custa R$ 2.299,99.

Depois de ter o cadarço rasgado, Mbappé adaptou, o colocou para dentro da chuteira e continuou em campo sem problemas.

O craque do PSG é o artilheiro da Copa, com cinco gols, ao lado do argentino Messi, companheiro de clube.

