Hugo Lloris, da França, bateu um recorde ao entrar em campo na partida contra o Marrocos, válida pela semifinal da Copa do Mundo e disputada na tarde desta quarta-feira (14).

Aos 35 anos, o capitão da seleção europeia, titular na partida em questão, tornou-se o goleiro que mais vezes jogou em uma edição do torneio: foram 19 aparições.

O francês, no entanto, divide a marca com Manuel Neuer, da Alemanha, que disputou sua 4ª Copa e viu sua equipe ser eliminada ainda na fase de grupos do atual torneio.

Por outro lado, ele conseguiu superar as marcas do brasileiro Taffarel e do alemão Sepp Maier, ambos com 18 jogos cada.

Lloris deve se isolar no posto já no fim de semana, já que a França ainda tem um compromisso pela frente: os europeus podem fazer a final da Copa contra a Argentina ou disputar o 3° lugar da competição diante da Croácia.