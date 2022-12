SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Depois de participar dos dois gols da França na vitória por 2 a 0 sobre Marrocos, que garantiu os Bleus na final da Copa do Qatar, Mbappé protagonizou uma das cenas mais marcantes do Mundial: vestiu a camisa da seleção africana durante a comemoração dos franceses ainda em campo após o apito final no estádio Al Bayt.

O gesto não foi à toa. O uniforme que Mbappé usou é do lateral-direito Hakimi, companheiro de PSG e um dos melhores amigos do camisa 10 da França. Antes de se enfrentarem pela semifinal, eles vinham interagindo e comemorando as conquistas um do outro nas redes sociais.

Pouco depois, Hakimi repetiu Mbappé e colocou a camisa da França depois da partida.

A França de Mbappé enfrenta a Argentina de Messi na final da Copa, no domingo (18), às 12h (de Brasília), no estádio Lusail. Os dois craques são os artilheiros da competição, com cinco gols cada.