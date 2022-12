SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O bairro do Leme foi palco de uma festa bem à francesa para a semifinal da Copa do Mundo. Enquanto a França venceu o Marrocos por 2 a 0 em jogo duro no Al Bayt, no Qatar, e garantiu vaga na grande final contra a Argentina, no Rio de Janeiro a comunidade do país se reuniu em um bistrô com vinhos, charutos e pratos típicos.

Do mesmo grupo de outros oito estabelecimentos pelo Rio, o Salomé teve um telão e outras três televisões para passar o confronto para mais de 100 pessoas. Entre franceses, descendentes e amigos, a torcida era grande para os Bleus, mas sem o mesmo ímpeto sul-americano.

"É o nosso estilo de torcer", disse Rose Marie, para prosseguir: "O francês gosta muito de futebol, mas é contido. E para ser sincero, nós também não acompanhamos tanto assim, só em Copa do Mundo".

O local é uma dos que tem recebido a comunidade francesa no Rio, que se espalha por alguns bares da Zona Sul. Para a final, a promessa é de reunir muita gente no Canastra Rose, em Botafogo. "O espaço é maior para a festa", afirmou Vavá Tolstoi, um dos sócios do grupo.

Com nome de filósofo, o francês de raízes russas e argelinas também falou sobre a diáspora, que "garantia uma festa na França" independente do resultado. "Marselha, por exemplo, deve ser 70% marroquina", exagerou.

"Há muitos marroquinos por lá e sendo sincero, claro que torço para a França, mas seria uma história incomparável. Difícil torcer contra Marrocos, com todo o continente africano apoiando e essa história de superar rivais europeus", brincou.

Apenas cinco minutos depois de a bola começar, Theo Hernandez levantou os franceses no Leme com um belo gol. Foi a senha para garrafas de vinho, charutos e pratos típicos saírem à profusão.

"Estou torcendo pela França, com certeza. Além de tudo é melhor para o trabalho", disse o gerente Leonardo, que vestia uma camisa do PSG para o jogo. "Hoje na semifinal tivemos mais movimento, mesmo nesse horário, vendemos melhor, com certeza o sucesso da França é o nosso também", finalizou.

Em campo, Mbappé, Griezmann e companhia corresponderam e bateram Marrocos por 2 a 0, cravando a vaga na decisão, domingo. No apito final, festa com música francesa, mais vinho e champanhe para os convidados.