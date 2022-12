SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Técnico de Marrocos, Walid Regragui disse que a seleção africana deu tudo o que poderia contra a França, na semifinal da Copa do Mundo 2022. Os atuais campeões do mundo sofreram com os marroquinos, mas venceram por 2 a 0 e avançaram à final no Qatar.

"A gente deu o máximo. Tivemos alguns desfalques, perdemos seis jogadores. Foi muito para nós. Temos orgulho do nosso time. Quando se joga contra a França, se paga por qualquer erro. Não conseguimos [marcar] no primeiro tempo, no segundo tivemos várias chances, mas não conseguimos finalizar", disse o treinador.

Em seguida, o comandante afirmou que a seleção já precisa se reerguer. No próximo sábado (17), Marrocos disputa o terceiro lugar contra a Croácia. O jogo aconteceu às 12h (de Brasília), no Internacional Khalifa.

"Nós temos que nos reerguer. Queremos terminar em terceiro e confiamos nos jogadores. Nós fizemos uma boa campanha, tivemos o apoio da torcida e ganhar a Copa do Mundo não é fácil", afirmou.