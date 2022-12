MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Minutos após o final da partida que colocou a França na decisão da Copa do Mundo e eliminou o Marrocos, as tensões já davam as caras na cidade francesa de Nice.

Ali, na praça Masséna, torcedores franceses e marroquinos se enfrentavam e disparavam morteiros uns nos outros. Homens encapuzados enfrentavam torcedores marroquinos gritando: "Árabes, fora" e "estamos em casa".

Presente ao jogo no Qatar, o presidente Emmanuel Macron felicitou a seleção francesa e elogiou a marroquina. "Acho que nossos compatriotas precisam de alegrias simples e puras, o esporte oferece isso, o futebol em particular. Então eu, estou muito melhor agora do que há uma hora e meia", disse. "Nunca se ganha um jogo antecipadamente e os marroquinos jogaram tremendamente bem".

Já em Paris, centenas de pessoas se aglomeraram na praça da República na saída dos bares para comemorar a classificação dos Bleus (azuis, em francês) na final. O ambiente era bem-humorado, apesar dos morteiros disparados no meio de carros e ônibus que são importunados pelos foliões.

Ao apito final, os torcedores também correram para a avenida Champs-Élysées, ao som da Marselhesa e de buzinaços. Durante o jogo, bares e restaurantes com telões fizeram lotar as ruas adjacentes. Os retardatários acompanharam a partida nas calçadas, pelas janelas, apesar do frio cortante de 0º na capital francesa.