SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O meio campista Paul Pogba ficou de fora da lista final da França por lesão, mas não deixa de acompanhar a seleção de seu país, e logo após a vitória desta quarta-feira (14) dos atuais campeões mundiais sobre Marrocos, o jogador da Juventus de Turim foi às redes sociais comemorar a classificação e fazer uma comparação inusitada.

Em uma das postagens em sua conta no Instagram, Pogba juntou os nomes de Antoine Griezmann e N'Golo Kanté, outro nome importante da seleção francesa, gerando o "Griezmannkante". Kanté foi peça fundamental do Mundial de 2018 com sua capacidade de marcação e desarme, que deu a sustentação necessária ao ataque francês na Rússia, mas assim como Pogba, também ficou de fora do torneio do Qatar por lesão.

Não à toa, o desempenho tanto ofensivo quanto defensivo do camisa 7 da Bleu na Copa do Mundo até aqui o coloca como um dos candidatos a melhor jogador do torneio. Na partida contra Marrocos, Griezmann foi o líder em Passes decisivos (1); grandes chances criadas (1); cruzamentos certos (3); faltas sofridas (4); além de ser o segundo com mais ações defensivas (8) e duelos ganhos (7). Fora os números, Griezmann foi eleito em votação popular como o melhor da partida de hoje. Os dados são do site Sofascore.

Em todo o torneio, entre os jogadores franceses, Griezmann lidera em assistências (3); grandes chances criadas (7); passes decisivos (21); acerto no passe longo (87%) e em cruzamentos certos.

Agora, a França encara a Argentina no próximo domingo (18), no estádio Lusail, e apenas um dos dois times sairá do Qatar com a alcunha de tricampeão.