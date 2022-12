SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dias de férias nos Estados Unidos, Gabigol segue em seu período de descanso e se encontra em São Paulo, onde aproveitou para expandir as tatuagens pelo corpo com desenhos mais do que especiais: o troféu da Libertadores com a data do tricampeonato do Flamengo e o número 10, que vestirá a partir de 2023 no clube.

A taça conquistada em Guayaquil (EQU), com uma vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR com gol do próprio atacante, foi desenhada em uma das pernas do jogador. Já a numeração foi feita no pescoço. O trabalho foi realizado pela tatuadora Tifany Yukari, que já havia feito tatuagens em Gabigol em outras oportunidades.

Eternizar imagens na pele é um dos hobbies prediletos do atacante, que já tem boa parte do corpo preenchida, principalmente no tronco e nos braços.

Gabigol e o restante do elenco do Flamengo são aguardados no dia 26 de dezembro, no CT Ninho do Urubu, para o início da pré-temporada. O jogador herdará a camisa 10 de Diego Ribas, que anunciou sua aposentadoria ao fim do Campeonato Brasileiro deste ano.