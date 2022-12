SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Randal Kolo Muani saiu do banco de reservas aos 33 minutos da etapa final e marcou, em seu primeiro toque na bola, o segundo gol da França contra Marrocos, nesta quarta-feira (14). O atacante de 24 anos ajudou a seleção francesa a conquistar uma vaga na final da Copa do Mundo, a segunda decisão consecutiva dos Les Bleus. No entanto, ele não estava sequer convocado para jogar o Mundial do Qatar até quatro dias antes do início do torneio.

O centroavante de 1,87 m foi chamado pelo técnico Didier Deschamps após a lesão de Christopher Nkunku, que sofreu uma entorse no joelho em um treino nas vésperas da Copa. O jogador, contratado pelo Eintracht Franfkurt (ALE) na última janela de transferências, tinha estreado pela seleção francesa no final de setembro, disputado duas partidas e somava apenas dez minutos em campo representando seu país.

A pouca experiência com a camisa da França, porém, não foi um impeditivo para ele ser chamado como substituto de Nkunku. Atuando no mesmo país que o atacante do RB Leipzig, Muani já tem oito gols e 11 assistências pelo clube alemão, de acordo com os dados do 'Transfermarkt'. Ele estava no Japão com a equipe e pegou um avião direto para o Qatar assim que foi convocado pela seleção francesa.

O jogador foi revelado pelo Nantes e passou por empréstimos até se firmar e deixar o clube francês. Ele também disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio-20 pela França, mas passou batido pela equipe sub-23.

Na Copa do Qatar, Muani não saiu do banco de reservas nos dois primeiros jogos. Mas veio a oportunidade para o camisa 12 ser titular pela primeira vez pela França no duelo contra a Tunísia, com os Les Bleus já classificados no Grupo D. Nos duelos seguintes, das oitavas e das quartas de final, ele não foi utilizado novamente.

A segunda chance de Muani no torneio mundial aconteceu no duelo de hoje. E ele fez valer. A França já vencia por 1 a 0 e o jogador apenas precisou empurrar para o fundo da rede ao aproveitar um desvio após bela jogada individual de Mbappé. Foi o seu primeiro gol pela seleção francesa no primeiro chute certo que deu na Copa do Qatar.

O atacante agora aguarda para saber se terá uma nova oportunidade de entrar em campo no decorrer do duelo contra a Argentina, no próximo domingo (18), às 12h (de Brasília), na grande decisão da Copa do Qatar. Mesmo que não entre na final, ele já deu uma parcela de contribuição no que pode ser a campanha do tricampeonato francês.