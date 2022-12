SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O atacante Karim Benzema recebeu autorização do Real Madrid para acompanhar à final da Copa do Mundo do Qatar, neste domingo (18), às 12h (de Brasília), entre Argentina e França. A informação é do jornal catalão "Sport".

Com uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, Benzema ficou fora do elenco francês convocado para o Mundial. O camisa 9 voltou para o clube merengue, mas não foi oficialmente cortado por Didier Deschamps, o que o permite, por exemplo, receber a medalha da Copa.

Benzema já voltou aos treinos pelo Real e, segundo o jornal "Marca", teria condições de entrar em campo justamente na final da Copa do Qatar.

Questionado, hoje (14), sobre a possibilidade de Benzema atual contra a Argentina, domingo (18), o técnico Didier Deschamps riu, olhou de lado e preferiu passar para a próxima pergunta.

Argentina e França se enfrentam neste domingo (18), às 12h (de Brasília), no estádio Lusail Iconic, pela grande final da Copa do Mundo do Qatar. Ambas as seleções buscam o tricampeonato.