SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (15), um dia depois de a França vencer Marrocos e confirmar sua vaga na final da Copa do Mundo, o atacante Karim Benzema participou de alguns minutos de um jogo-treino do Real Madrid, contra o Leganés, e ganhou liberação do clube para viajar ao Qatar para acompanhar (ou participar) a decisão.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o camisa 9 havia sido convidado pela FFF (Federação Francesa de Futebol) para assistir à decisão, no domingo (18), contra a Argentina, no estádio Lusail, quando as duas seleções jogarão em busca do tricampeonato mundial.

Ainda não se sabe qual será a decisão do atacante, ou da seleção francesa, em relação a uma possível reintegração de Benzema ao elenco. Também não foi reveladaa condição real de jogo do atleta, ou por quantos minutos ele poderia eventualmente ficar em campo em uma partida no domingo.

A partida diante do Leganés teve dois tempos de 30 minutos, com Carlo Ancelotti usando a maioria dos titulares que tinha à disposição. O amistoso terminou 1 a 1, com Kroos marcando pelos merengues. A equipe se prepara para o retorno do Campeonato Espanhol, em 30 de dezembro, quando enfrentará o Valladolid.

Melhor jogador do mundo de acordo com eleição recente da France Football, Benzema sofreu uma lesão na coxa esquerda no dia 19 de novembro e ficou fora da disputa no Qatar. No entanto, o atacante nunca chegou a ser cortado oficialmente pelo técnico da França, Didier Deschamps.

Enquanto os Bleus faziam uma campanha bem-sucedida nos gramados do Oriente Médio, Deschamps sempre desconversou sobre uma volta de Benzema ao time. Ao mesmo tempo, o jogador do Real deixava mensagens curtas e enigmáticas em suas redes sociais, dando a entender que talvez pudesse voltar.

Questionado após o triunfo nas semifinais sobre a possibilidade de contar com o jogador na final, Deschamps mostrou irritação. "Eu não vou responder a essa pergunta. Peço desculpas. Próxima pergunta."