SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Criticado desde a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Qatar, que terminou com a queda nas quartas de final, diante da Croácia, Daniel Alves usou suas redes sociais para rebater os comentaristas.

O lateral direito escolheu uma imagem que representa o seu olhar de reprovação a "gente que acha que sabe de futebol". Daniel Alves afirmou que tais pessoas falam sobre esquemas táticos e formas geométricas aplicadas à partida.

"Eu, olhando pra um monte de gente que acha que sabe de futebol. Vendo eles falarem de 433, 352, 442, triângulos, losangos, que isso, que aquilo? Blá blá blá, etc. e tal", escreveu

Na opinião de Daniel Alves, comentários desse tipo devem ser esquecidos. O jogador resumiu como entende o futebol, apontando que o mais importante é encontrar e coordenar pessoas para realizar um plano.

"Esqueçam tudo isso; futebol é sua capacidade de encontrar os melhores executores, juntá-los, coordená-los e colocá-los em sintonia para a execução do plano? que quando funciona, você é um fenômeno e quando não, se f?. Simples assim!", disse.

Jogador do Pumas (México), Daniel Alves atuou em duas partidas na campanha do Brasil na Copa do Mundo. Ele foi titular na derrota por 1 a 0 contra Camarões, na fase de grupos, e entrou no segundo tempo na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final.