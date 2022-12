SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Após despontarem na Copa do Mundo do Qatar, dois meio-campistas considerados promessas do futebol internacional estão na mira dos principais clubes da Europa. São eles o argentino Enzo Fernández, que atua pelo Benfica (POR), e o inglês Jude Bellingham, que defende o Borussia Dortmund (ALE).

De acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', Real Madrid, Liverpool e Manchester City estão interessados nos jogadores. "[Os clubes] Terão que lutar nos bastidores e investir muito dinheiro se quiserem contratá-los", escreveu o periódico.

O meia inglês de 19 anos seria o principal desejo dos Merengues. Bellingham já vinha se destacando pelo Dortmund, mas se provou no Mundial do Qatar ao ser um dos principais jogadores da Inglaterra na campanha até as quartas de final. Com isso, consolidou-se como um dos jogadores mais cobiçados do momento.

Enzo Fernández, por sua vez, começou no banco de reservas e assumiu a titularidade da equipe comandada por Lionel Scaloni. O meio-campista argentino de 21 anos vem chamando a atenção por ser "um dos grandes escudeiros" de Messi. Ele ainda disputará a final contra a França, no próximo domingo (18), quando terá ainda mais holofotes.

De acordo com a plataforma especializada 'Transfermarkt', Bellingham e Enzo têm valores de mercado avaliados em R$ 568 milhões (100 mi de euros) e R$ 199 milhões (35 mi de euros), respectivamente.

No entanto, as cifras necessárias para garantir os jovens meias como reforços pós-Copa podem ser ainda maiores. Segundo o jornal espanhol, a contratação de Bellingham pode girar em torno de R$ 852 milhões (150 mi de euros), enquanto a do argentino pode ultrapassar o meio milhão de reais.

A promessa inglesa está no Borussia Dortmund desde o segundo semestre de 2020, quando foi comprado junto do Birmingham por cerca de R$ 142 milhões (25 mi de euros), e sua saída é vista quase como inevitável. Já Enzo foi contratado na última janela de transferências pelo clube português, vindo do River Plate, por aproximadamente R$ 68 milhões (12 mi de euros).