SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Um dos principais nomes da campanha histórica da seleção marroquina na Copa do mundo do Qatar, o goleiro Bono estaria na mira do poderoso Bayern de Munique, segundo o jornal alemão TZ.

O interesse do clube bávaro se dá pela ausência de Manuel Neuer do restante da temporada, uma vez que o goleiro titular também da seleção da Alemanha, sofreu uma fratura na tíbia, enquanto esquiava poucos dias após a seleção alemã ser eliminada pela segunda vez seguida na fase de grupos do Mundial.

O nome de Bono teria sido indicação de ninguém menos que Oliver Kahn, ex-goleiro da seleção alemã e do Bayern, atualmente, Kahn ocupa o posto de CEO do clube, e esteve no Qatar acompanhando de perto alguns jogos da Copa.

Entre eles, a vitória de Marrocos sobre Portugal nas quartas de final, quando Bono foi eleito o melhor jogador em campo. Ele também havia recebido o prêmio após a classificação nos pênaltis contra a Espanha, nas oitavas de final. Marrocos sofreu apenas três gols em toda a Copa.

Bono tem contrato com o Sevilla, da Espanha, até 2025 e possui um dos maiores salários do elenco. No currículo, o goleiro, de 31 anos, e que começou sua carreira no Wydad Casablanca, também tem passagens pelo time B do Atletico de Madrid, além de Zaragoza e Girona, todos da Espanha.

Marrocos