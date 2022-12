SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Roberto Carlos, cadê o Ronaldinho?

"Então..."

A resposta risonha do ex-lateral-esquerdo da seleção brasileira poderia vir acompanhada de um emoji. O irreverente parceiro de longa data deu mais um "drible".

A Fifa organizou um evento com ex-jogadores famosos de várias partes do mundo. Ronaldinho Gaúcho deveria aparecer, mas não deu o ar da graça no primeiro dia do torneio Fifa Legends Cup, em Doha, no Qatar.

O Bruxo estava entre os brasileiros confirmados no evento para compor um dos times com ex-craques sul-americanos. Mas a camisa 10 que seria de Ronaldinho Gaúcho acabou usada pelo ex-goleiro Julio Cesar.

"Eu acho que ele vem. Como cada jogador tem duas camisas, eu tive que ver aquela com a qual o meu pé era mais parecido. O meu pé é muito parecido com o do Ronaldinho. Sou canhoto, mas a qualidade é a mesma. O cérebro funciona da mesma maneira: rápido", brincou Julio Cesar, já uniformizado, antes de entrar no campo de grama artificial montado em um complexo de tênis e squash do Qatar.

Mas para ser justo, Ronaldinho Gaúcho não foi o único ausente na primeira rodada. O marfinense Didier Drogba também não chegou. Até mesmo Cafu, que aparecera mais cedo para tirar a foto oficial do evento, ao lado de vários jogadores e do presidente da Fifa, Gianni Infantino, não atuou no primeiro confronto.

O time foi batizado pela Fifa de South American Panthers. Além de Julio Cesar e Roberto Carlos, a representação brasileira ainda teve o ex-goleiro Dida, além da ex-zagueira Aline Pellegrino e da ex-lateral Rosana.

Todos eles se juntaram a argentinos, como Zanetti, Diego Milito, Maxi Rodríguez e Zabaleta, além dos uruguaios Forlán e Lugano.

A reportagem procurou alguns membros do estafe da Fifa e ouviu que Ronaldinho Gaúcho talvez venha nesta sexta-feira (16), no segundo dia de partidas do Legends Cup. Resta saber se o Bruxo vai "sextar" ou não.