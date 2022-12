- Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico: Brasil estreia com ouros

O Brasil teve uma ótima estreia na Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico. Na competição disputada em Dubai (Emirados Árabes) até o dia 18 de dezembro, a seleção brasileira garantiu dois ouros e uma prata nesta quinta-feira (15).

Na categoria até 41 quilos (kg), a mineira Lara Aparecida ergueu 99 kg para garantir o lugar mais alto do pódio. Com este triunfo, a atleta de Uberlândia assumiu a quinta posição do ranking mundial.

O outro ouro do dia saiu da categoria até 50 kg, na qual a potiguar Maria Rizonaide levantou 95 kg. Já a prata foi garantida pelo catarinense Ezequiel Correa, que levantou 180 kg na categoria até 72 kg.

