SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treino da Argentina desta quinta-feira (15), a três dias da final da Copa do Mundo do Qatar, teve uma visita ilustre: o ex-atacante Sergio Aguëro.

Aposentado dos gramados desde o fim do ano passado, quando foi diagnosticado com um problema cardíaco, Aguëro voltou a vivenciar um dia de atleta na atividade diária dos "hermanos" no Qatar.

Ele não treinou em tempo integral com o restante do grupo, mas esteve inserido entre os atletas, com o mesmo uniforme que os demais.

Agüero até participou de uma disputa de pênaltis com o preparador de goleiros, Martín Tocalli. Goleiro titular e um dos destaques da Argentina no Mundial, Emiliano Martínez registrou a brincadeira nos stories.

A Argentina enfrenta a França na final da Copa neste domingo (18), às 12h (de Brasília), no estádio Lusail.