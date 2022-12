RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo confirmou que vai iniciar a disputa do Campeonato Carioca com uma equipe alternativa, com jogadores que não tiveram sequência nesta temporada e integrantes do sub-23. Sob o comando de Lucio Flávio, técnico da categoria, uma parte do elenco se reapresentou nesta quinta-feira (15) e realizou avaliações médicas.

Na lista divulgada pelo time alvinegro estão o lateral-esquerdo Hugo, o meia Del Piage e o atacante Diego Gonçalves, que foram utilizados por Luís Castro. O zagueiro Klaus, que volta de empréstimo junto ao Atlético-GO, também vai estar à disposição no Estadual.

"O projeto é muito bom para o Botafogo. Por vezes você potencializa jogadores da sua categoria de base, cria possibilidade para esses atletas vivenciarem um contexto de time principal e se aproximarem do nosso maior objetivo, que é o elenco principal. É um processo interessante e que vem agregando positivamente no momento de mudança do clube", analisou Lúcio Flávio, ao site oficial.

O elenco principal, comandado por Luís Castro, vai se reapresentar no próximo dia 9 e terá uma preparação diferenciada. A equipe está de férias após a excursão à Inglaterra e a disputa do amistoso contra o Crystal Palace.

"É de extrema importância o retorno da equipe B. É um projeto de grande valia dentro do clube. Hoje estamos reapresentando alguns atletas que foram avaliados na temporada 2022, já visando a temporada atual. E também contratando alguns atletas qe conseguimos monitorar e identificar potencial para atuar no Botafogo", concluiu Alessandro Brito, Head Scout botafoguense.

A relação para o Carioca também tem caras novas, como o atacante Caio Vitor, de 22 anos, que atuava no Volta Redonda, e o goleiro João Fernando, de 21, que estava no Flamengo.

ELENCO

Goleiros: Igo, João Fernando e Leandro

Zagueiros: Henrique, Menezes, Mezenga, Matheus Cabral e Klaus

Laterais: DG, Esteban, Hugo, Ryan, Vitor Marinho e Wallison

Meio-campostas: Valim, Jacob, Galvão, Kauê, Newton, Raí, Del Piage e Wendel

Atacantes: Caio Vitor, Darius, Diego Gonçalves, Dudu, Iago, Janderson, Jô, Joffre, Bardalles e Vitinho