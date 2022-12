SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sem Éder e Bustos, que deixaram o clube após o término do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ficou sem uma opção imediata para a reserva de Jonathan Calleri. O único jogador no atual elenco que pode cumprir a função é o jovem Juan.

Aos 20 anos, ele foi promovido por Hernán Crespo ainda em 2021, e ganhou oportunidades no fim daquele ano. Com idade para a Copinha, foi tirado da lista a pedido de Rogério Ceni, mas teve poucas chances. Ele apareceu no time apenas 13 vezes em 2022 e não cumpriu as expectativas.

Ao todo, entre 2021 e 2022, Juan disputou 18 jogos com a camisa tricolor. Foi titular em apenas cinco deles, totalizando 542 minutos em campo pelo São Paulo.

Juan espera que o gol marcado sobre o Goiás, na vitória por 4 a 0, fora de casa, o credencie para ganhar mais oportunidades na equipe principal na próxima temporada. Embora ainda tenha idade para disputar a Copa São Paulo do ano que vem, Juan deve ficar de fora dos inscritos do time tricolor para a principal competição da base do país.

Isso porque o jogador deve ganhar oportunidades no Campeonato Paulista, justamente para poder revezar e dar descanso para Calleri. A partir daí, a comissão técnica vai avaliar se Juan pode ser o substituto imediato do argentino, ou se precisará ir ao mercado para contratar um novo centroavante.

Em situações emergenciais, em que não pode contar com Calleri, Ceni pode adiantar Luciano para o comando de ataque e jogar com dois pontas abertos, ou colocar Wellington Rato para formar a dupla de frente com Luciano.

Depois das férias, o São Paulo se reapresentou nesta semana e iniciou os treinos visando a temporada do ano que vem. O Paulista deve servir para que Ceni avalie as opções para 2023 e se há necessidade de novas contratações. Até aqui, o Tricolor anunciou o goleiro Rafael e o atacante Pedrinho. O meia Wellington Rato já acertou e o time está esperando os exames médicos e últimos trâmites para anunciar a chegada do jogador.